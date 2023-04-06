В Москве открыли памятник Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник основателю ЛДПР Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве окрыли памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Памятник был открыт на могиле Жириновского в первую годовщину его смерти. На постаменте с фигурой политика золотом выгравирован его ответ на вопрос о том, что он сказал бы, оказавшись перед богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Как пишет ТАСС, церемонию открытия памятника вел нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Жириновский сплачивает людей. Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия», — сказал он.

На мероприятии также присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры нижней палаты парламента Сергей Неверов и Петр Толстой, депутаты фракции ЛДПР, члены Совета федерации, дети Жириновского и другие желающие почтить память политика.

Автором памятника Жириновскому стал народный художник России Андрей Ковальчук. Фигура политика выполнена из бронзы. Общая высота мемориала составляет 2,75 метра.

Ранее президент России Путин, вспоминая о заслугах бывшего лидера ЛДПР, заявил, что Жириновский всегда твердо защищал суверенитет и достоинство страны. Глава государства назвал политика «патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. В начале февраля 2022 года его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте появилась информация, что у политика произошел септический шок, а также отказало одно легкое.

