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18:45, 6 апреля 2023Путешествия

В США молния ударила в пассажирский самолет при посадке

Молния ударила в летевший из Сан-Диего пассажирский лайнер во время посадки

Фото: Felix Mittermeier / Unsplash

В США молния ударила в пассажирский лайнер американской авиакомпании United Airlines во время его посадки. Об этом сообщает портал Airportia.

Инцидент произошел во вторник, 4 апреля, с самолетом, летевшим из Сан-Диего в Чикаго. Отмечается, что лайнер находился на подлете к взлетно-посадочной полосе в чикагском аэропорту, когда в него попала молния.

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Несмотря на это, пилоты воздушного судна решили продолжить заход на посадку. В итоге летному экипажу удалось благополучно приземлиться в авиагавани назначения. Отмечается, что после случившегося самолет простоял на стоянке в аэропорту еще примерно 25 часов.

Ранее в апреле смертельно ядовитая кобра напала на пилота пассажирского самолета, летевшего из Кейптауна в Преторию, и сорвала рейс. Во время полета из одной столицы ЮАР в другую командир воздушного судна почувствовал, как что-то скользкое и холодное движется по его спине. Оказалось, что в лайнер перед полетом проникла капская кобра, которая считается одной из самых ядовитых змей в Африке.

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Фариза Бацазова
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