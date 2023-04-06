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15:12, 6 апреля 2023Экономика

Россиян предупредили о мошенничестве на маркетплейсах

«Известия»: эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян на маркеплейсах

Фото: Christin Hume / Unsplash

Пользователям маркетплейсов на онлайн-площадке иногда попадаются мошенники, которые хотят украсть деньги, данные банковских карт или учетную запись. Эксперты рассказали «Известиям», какие способы обмана обычно используют злоумышленники.

Зачастую мошенники просят пользователя перейти в отдельный чат в мессенджере и/или провести оплату переводом или по фишинговой ссылке, предупреждает специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. Если пользователь перейдет на фишинговый сайт, также есть риски кражи платежной информации от используемых на площадке банковских карт. Мошенники используют личные данные в финансовых аферах, например, для получения доступа к средствам на банковских картах или оформления кредитов на чужое имя.

Злоумышленники обычно создают свой магазин и ждут заказа от клиента на дорогой товар, объясняет руководитель группы аналитиков Центра противодействия киберугрозам компании Innostage CyberART Ксения Рысаева. Однако после получения оплаты заказ отменяется, деньги возвращаются пользователю. После чего с россиянином связывается продавец и предлагает использовать для общения Telegram или WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) — в чате мошенник рассказывает пользователю, что товар на складе интернет-магазина якобы закончился.

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Мошенник под видом продавца также может сказать, что отменил заказ случайно и теперь в качестве извинения готов дать покупателю скидку в 10 процентов. После этого пользователю предлагают совершить покупку на стороннем ресурсе и отправляют ему фишинговую ссылку, переходя по которой он также лишается денег. Такую схему используют чаще всего при продаже дорогих товаров, отмечают эксперты.

Ранее в Роспотребнадзоре решили обязать маркетплейсы контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки до продаж. Сейчас маркетплейсы не контролируют партнеров, и те могут продавать подделки или нелегальную продукцию.

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Мария Грушко
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