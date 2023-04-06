Warner Bros. объявила дату выхода фильма о Minecraft со звездой «Аквамена» Джейсоном Момоа

Студия Warner Bros. объявила дату выхода экранизации популярной видеоигры Minecraft со звездой фильмов «Аквамен» и «Дюна», американским актером Джейсоном Момоа в главной роли. Об этом пишет Deadline.

Фильм режиссера Джареда Хесса должен выйти в прокат 4 апреля 2025 года. Название картины и детали сюжетной линии не раскрываются.

Об участии Момоа в проекте стало известно в апреле 2022 года. Студия Warner Bros. объявила о том, что снимет фильм по видеоигре еще в 2014 году. О том, кого именно сыграет Момоа, неизвестно.

Minecraft — инди-песочница, которая пользуется огромной популярностью среди пользователей. Игра была создана шведским программистом Маркусом Перссоном.

