В Евросоюзе призвали Китай не поставлять оружие России

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз надеется, что Китай не будет поставлять оружие России

Европейский союз (ЕС) надеется, что Китай не будет прямо или косвенно поставлять вооружения России, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, подобные действия китайской стороны нанесли бы серьезный вред отношениям между Евросоюзом и КНР. В связи с этим глава ЕК призвала Пекин продвигать «справедливый мир» на Украине, основанный на уважении суверенитета страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о серьезных последствиях, в случае принятия Пекином решения предоставить оружие Москве.

При этом 21 марта он заявил, что у Североатлантического альянса нет доказательств поставок оружия из КНР в Россию. По его словам, Москва якобы запрашивала у Пекина соответствующую помощь, и сейчас эта инициатива находится на этапе рассмотрения.

