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15:51, 5 апреля 2023Мир

В НАТО предупредили Китай о последствиях военной поддержки России

Генсек НАТО Столтенберг предупредил Китай о последствиях военной поддержки России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Китай будут ждать серьезные последствия, если Пекин решит предоставить оружие Москве. С таким предупреждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями», — сказал Столтенберг на пресс-конференции после заседания глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

21 марта Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию. По его словам, Москва якобы запрашивала у Пекина соответствующую помощь, и сейчас эта инициатива находится на этапе рассмотрения.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, чт США не видят признаков того, что КНР помогает России летальным вооружением.

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Варвара Кошечкина
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