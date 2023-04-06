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16:59, 6 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал ножом прохожего и ранил другого

В Архангельске задержали мужчину по подозрению в нападении с ножом на прохожих

Фото: СК РФ

В Архангельске задержали 24-летнего местного жителя, которого заподозрили в нападении с ножом на незнакомых людей. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, 2 апреля он ранил прохожего, нанеся мужчине не менее шести ударов ножом в грудь и в живот. Через три дня, 5 апреля, фигурант ночью поссорился с незнакомцем и зарезал его, ударив ножом девять раз. Первого потерпевшего медикам удалось спасти, второй скончался на месте. Задержанный признал свою вину.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Уфе 48-летний мужчина зарезал знакомого и вместе с братом спрятал его тело в лифте.

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Илона Палей
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