Россиянин зарезал ножом прохожего и ранил другого

В Архангельске задержали мужчину по подозрению в нападении с ножом на прохожих

В Архангельске задержали 24-летнего местного жителя, которого заподозрили в нападении с ножом на незнакомых людей. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, 2 апреля он ранил прохожего, нанеся мужчине не менее шести ударов ножом в грудь и в живот. Через три дня, 5 апреля, фигурант ночью поссорился с незнакомцем и зарезал его, ударив ножом девять раз. Первого потерпевшего медикам удалось спасти, второй скончался на месте. Задержанный признал свою вину.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Уфе 48-летний мужчина зарезал знакомого и вместе с братом спрятал его тело в лифте.