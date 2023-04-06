Нейросеть создала прототип центра города будущего Екатеринбурга

Отечественная нейросеть «Шедеврум» создала прототип центра города будущего Екатеринбурга

Отечественная нейросеть «Шедеврум» превратила Екатеринбург в кибергород, создав прототип его центра будущего. Об этом сообщает KP.RU.

Картинка, сгенерированная нейросетью, получилась в серо-коричневых тонах. На рисунке отсутствуют трава и деревья, а вместо этого весь город застроен многоэтажными зданиями.

В самом центре Екатеринбурга стоят две высотки. Первая из них полностью стеклянная и отдаленно напоминает самый известный отель Дубая Burj Al Arab. Второе здание выполнено из металла и имеет подсветку.

Помимо небоскребов, на снимке видны трехэтажные здания, похожие на деревянные усадьбы. Нейросеть сделала в таких домах панорамное остекление. Среди необычных построек можно также заметить и многоэтажки треугольной формы.

Отмечается, что на улицах города, созданного нейросетью, нет рекламных билбордов и привычной брусчатки на главной площади.

Ранее сообщалось, что российский телеканал СТС снимет первый в стране сериал по написанному нейросетью сценарию. По сюжету ситкома, главные герои — члены одной семьи, которые живут обычной жизнью, пока не замечают, что их окружает странная реальность.