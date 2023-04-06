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19:04, 6 апреля 2023Наука и техника

Обновлены «правила дорожного движения» спутников

Коалиция космической безопасности обновила «правила дорожного движения» спутников

Фото: NASA / Unsplash

Космические организации, в том числе крупные спутниковые операторы GEO Inmarsat, Intelsat и SES, LEO Iridium и Planet, согласились обновить «правила дорожного движения» спутников на орбите Земли. Отчет с документом под названием «Наилучшие методы обеспечения устойчивости космических операций» опубликован Коалицией космической безопасности (SSC).

Обновленное руководство включает различные серьезные изменения в регламентах передвижения спутников для минимизации рисков их столкновения. Так, одним из главных нововведений стали правила по координации маневров между объектами. Для этого было выделено пять классов спутников: неуправляемые, с минимальным маневрированием, маневрируемые, объекты с автоматическим предотвращением столкновений и космические аппараты с экипажем. Каждому виду было составлено предписание, которому они должны следовать.

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Приоритет маневров, естественно, сложился в пользу более сложных аппаратов: при столкновении маневренного космического объекта и спутника с автоматическим предотвращением столкновений маневрировать должен последний.

Кроме того, в документе описывается требование к операторам спутников по избежанию преднамеренной фрагментации, а также обеспечению кибербезопасности для предотвращения несанкционированного доступа. Специалисты ссылаются на существующие принципы и стандарты по предотвращению образования космического мусора.

Авторы работы подчеркивают, что многие коммерческие спутниковые операторы координируют свои действия друг с другом, и новые правила были основаны на этом опыте.

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Елена Апазиди
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