Стало известно о планах Турции провести переговоры со Швецией по НАТО

РИА Новости: Турция планирует провести переговоры со Швецией по членству в НАТО в июне

Турция планирует провести переговоры со Швецией по членству в НАТО. Об этом стало известно источнику РИА Новости, знакомому с переговорами.

Как напомнил собеседник агентства, Турция вступает в предвыборный период. Однако, несмотря на это, переговоры со Стокгольмом по вступлению в альянс будут продолжены. Он допустил, что очередной раунд консультаций пройдет в начале июня.

Источник добавил, что вероятность вхождения Швеции в НАТО будет зависеть от дальнейших шагов Стокгольма. Он подчеркнул, что руководству и членам альянса известны требования Турции по «борьбе с терроризмом и экстрадиции лиц, представляющих угрозу». При удовлетворении этих запросов процесс ускорится, добавил собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила все условия для вступления в альянс. По его словам, НАТО находится в тесном контакте с Турцией, чтобы та ускорила ратификацию протокола о вступлении Швеции.