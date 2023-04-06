Самбурская поделилась откровенным фото в нижнем белье

Российская актриса Настасья Самбурская снялась в кружевном нижнем белье в ванной комнате

Российская актриса Настасья Самбурская поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость выложила в сторис снимок, на котором она позирует перед зеркалом в ванной комнате. Так, артистка снялась в комплекте кружевного нижнего белья красного цвета, придерживая одной рукой бретель трусов.

Также на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы небрежно уложены.

Ранее Настасья Самбурская рассказала о сложности своей диеты со словами «даже заплакала». По словам звезды, на два месяца она отказалась от сахара, дрожжей, глютена, жареной пищи, соусов и фруктов. При этом она продемонстрировала фото листьев салата с креветками, отметив, что основу ее рациона в данный момент составляют белок и клетчатка.