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18:29, 6 апреля 2023Бывший СССР

Удар дрона по американской гаубице под Артемовском показали на видео

На видео показали попадание «Ланцета» в американскую САУ, снесшее с крыши ее командира

Удар российского дрона «Ланцет» по американской самоходной артиллерийской установке (САУ) M109A3 на артемовском направлении попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что барражирующий боеприпас попал в заднюю часть башни движущейся гаубицы.

Удар снес с крыши САУ ее командира, он упал на землю прямо перед машиной. В следующей части видео можно заметить, что установка загорелась, но при этом продолжила движение.

Алевтина Запольская
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