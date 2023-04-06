Удар дрона по американской гаубице под Артемовском показали на видео

На видео показали попадание «Ланцета» в американскую САУ, снесшее с крыши ее командира

Удар российского дрона «Ланцет» по американской самоходной артиллерийской установке (САУ) M109A3 на артемовском направлении попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сообщается, что барражирующий боеприпас попал в заднюю часть башни движущейся гаубицы.

Удар снес с крыши САУ ее командира, он упал на землю прямо перед машиной. В следующей части видео можно заметить, что установка загорелась, но при этом продолжила движение.