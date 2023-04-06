Экс-посол Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений

Экс-посол Украины Мельник обвинил ФРГ в провале Минских соглашений и вспомнил Бисмарка

Минские соглашения и« нормандский формат» провалились, потому что Германия не смогла выполнить роль нейтрального посредника, заявил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Его слова передает «РБК-Украина».

«Почему провалился "Минск"? Почему потерпел крушение "нормандский формат"? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, "честным маклером"», — сказал украинский дипломат.

По его словам, эгоистические интересы Берлина вышли на первый план и Германия решила не раздражать Россию. Отчего, по мнению Мельника, переговоры носили лишь технологический характер.

Ранее Мельник заявил, что призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине и перемирия с Россией — маразматический. «Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», — заявил дипломат, комментируя текст с заголовком «Помиритесь», опубликованный в издании Berliner Zeitung накануне.