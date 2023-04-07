Во Франции заявили о недовольстве политикой Макрона

Лидер «желтых жилетов» Валет: французы недовольны политикой Макрона и позицией по Украине

Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет заявил, что французы недовольны не только пенсионной реформой, но и действиями президента страны Эммануэля Макрона. Его слова приводит РИА Новости.

Валет заявил о недовольстве французов политикой Макрона и его позицией по Украине. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется, что заметно на примере протестов против пенсионной реформы.

«И мы видим, что требования и недовольство не ограничиваются уже одной реформой пенсий, но затрагивают в целом политику Макрона, позицию Европы, так как позиция Европы очень вредит Франции. И мы видим также, что люди больше не приемлют позицию, которую заняла Франция по украинскому конфликту,» — отметил лидер «желтых жилетов».

Активист добавил, что подобная ситуация сложилась не только во Франции, но и в других европейских странах.

Ранее Валет обвинил Макрона в исчезновении демократии во Франции. «Демократия — это различные свободы, а сейчас все эти свободы подорваны», — отметил он.