Минобороны заявило об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении более полусотни бойцов ВСУ. Об этом в пятницу, 7 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны.

«Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Противник также потерял две боевые бронированные машины, один пикап, самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика» и гаубицу Д-30, добавили в Минобороны.