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14:21, 7 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении более полусотни бойцов ВСУ. Об этом в пятницу, 7 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны.

«Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Противник также потерял две боевые бронированные машины, один пикап, самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика» и гаубицу Д-30, добавили в Минобороны.

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Евгения Куликова
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