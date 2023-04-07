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03:53, 7 апреля 2023Мир

Северная Корея назвала желающих присоединиться к НАТО «пушечным мясом» для США

КНДР предостерегла страны от вступления в НАТО и превращения в «пушечное мясо» для США

Фото: Globallookpress.com

Северокорейский обозреватель по международным вопросам Ким Ю Чхора рассказал о предостережении КНДР стран от вступления в НАТО, назвав желающих присоединиться к альянсу «пушечным мясом» для США, передает ТАСС.

По его словам, США стремятся контролировать своих союзников, создавая азиатскую версию НАТО, а также управляя ими через другие альянсы, которые возглавляет Вашингтон. Автор подчеркнул, что везде, «куда тянутся щупальца НАТО», происходят вооруженные конфликты, последним из которых стал кризис на Украине.

Эксперт предупредил, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса является опасным, добавив, что государства, которые хотят стать его частью, в итоге окажутся лишь «пушечным мясом» для Соединенных Штатов.

Комментируя вступление Финляндии в НАТО он отметил, что альянс совершил очередной циничный шаг, в шестой раз нарушив данное России и всему миру обещание.

Ранее обозреватель Брэдли Девлин напомнил Финляндии об обязательствах, которые взяла на себя страна при вступлении в НАТО. Он пояснил, что нейтралитет страны способствовал развитию рыночной экономики и надежной системы социальной защиты в годы холодной войны. В частности, такая позиция помогла сохранить контакты с социалистическим блоком и вести торговлю с СССР.

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Марина Совина
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