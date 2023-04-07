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09:00, 7 апреля 2023Наука и техника

С помощью ChatGPT создали вредоносное ПО

TechSpot: ChatGPT позволил создать программу для удаленного взлома данных

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Энтузиаст научился создавать вредоносное ПО с помощью чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам специалиста фирмы по безопасности Forcepoint Аарона Малгрю, он использовал популярный чат-бот для проектирования и запуска вредоносной программы. Для удаленного взлома данных инженеру удалось создать ПО, которое не смогли обнаружить антивирусные системы.

Малгрю отметил, что напрямую потребовать от чат-бота создать вредносное ПО невозможно — ChatGPT ответит, что это недопустимо по этическим соображениям. Однако если переформулировать запрос, то можно добиться такой цели. Поэтому специалист попросил у чат-бота сгенерировать небольшие фрагменты вредоносного кода, а затем собрал их вместе вручную.

Запустить готовый код также не получилось — ChatGPT снова ответил, что это невозможно. По словам энтуизиаста, он снова выполнил часть работы самостоятельно, а затем воспроизвел программу на компьютере. Инженер подчеркнул, что вредосноное ПО не было обнаружено ни одним антивирусом. Аарон Малгрю рассказал, что на создание программы с помощью чат-бота ушло несколько часов, тогда как обычным программистам потребовалось бы потратить на эту работу 5-10 недель.

Ранее блогер под ником Enderman рассказал, что ему удалось научить чат-бот ChatGPT создавать лицензионные ключи для активации Windows. Энтузиасту пришлось генерировать код по частям, пользуясь открытыми данными.

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Андрей Ставицкий
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