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18:04, 7 апреля 2023Мир

Франция выразила готовность тесно сотрудничать с КНР

Франция выразила готовность тесно сотрудничать с КНР для урегулирования кризиса на Украине

Фото: Ng Han Guan / Pool / Getty Images

Франция готова тесно сотрудничать с Китаем для урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

«Французская сторона придает большое значение влиянию Китая на международной арене, готова тесно сотрудничать с Китаем, прилагать совместные усилия для содействия скорейшему политическому урегулированию (украинского) кризиса», — сказал политик.

Французский лидер заявил, что согласен мнением Пекина о необходимости учета опасения всех сторон для решения конфликта.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Китайский лидер пообещал, что поддержит его. Си также подчеркнул, что КНР никогда не будет рассматривать украинский кризис с точки зрения личных интересов.

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Виктория Кондратьева
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