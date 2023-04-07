Россиянам назвали способы избежать переохлаждения на рыбалке

Инструктор по туризму Борисов призвал двигаться на рыбалке, чтобы избежать переохлаждения

Во время рыбалки нужно двигаться, чтобы избежать переохлаждения, рассказал инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, основатель клуба «Горный Портал» Андрей Борисов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам и другие способы согреться во время похода или отдыха на природе.

«По-настоящему теплый сезон — короткий промежуток времени в году. И даже в летний период бывают холодные дни и ночи, когда низкая температура может оказать влияние на организм человека. Последствия переохлаждения могут быть разными — от простуды до ампутации конечностей и даже смерти», — предупредил Борисов.

Поэтому, отправляясь в поход или на рыбалку, нужно четко соблюдать правила безопасности, призвал он. Самый простой способ поддерживать температуру — это согреваться с помощью своих же ресурсов. Сокращение мышц стимулирует активный кровоток по организму, из-за него происходит выработка энергии, часть которой переходит в согревание.

Рыбаки обычно проводят много времени без движения, и только в момент поклева начинается какая-либо физическая активность. Априори рыбалка подразумевает малую подвижность и, как следствие, низкую возможность согреть себя своими же ресурсами. Поэтому рыбакам следует минимизировать тепловые потери организмом. И сделать это можно с помощью хорошей одежды Андрей Борисов инструктор по туризму и альпинизму

Чем ниже ожидается температура, при которой предстоит провести время на рыбалке, тем больше слоев одежды должно быть надето. Одежда должна быть теплоизолирующей и влагоотводящей, пояснил инструктор по туризму. Базовый слой — это всегда термобелье, которое хорошо отводит влагу от тела. Следующий слой одежды — теплоизоляционный. Это может быть флисовая кофта или шерстяной свитер под горло.

В зависимости от сезона и условий отдыха на природе подбирается либо ветро- и водонепроницаемая куртка, либо же зимняя утепляющая куртка

«Защищающий от ветра слой одежды крайне важен. На рыбалке человек обычно находится на открытом пространстве, где активно гуляют ветра. Также нужно иметь ввиду, что, если один из слоев у вас промок, то он перестает работать как теплоизоляция и начинает сильно и быстро охлаждать организм. Поэтому на рыбалке ни в коем случае нельзя допускать промокания одежды», — подчеркнул Борисов.

Любителям зимней рыбалки стоит носить многослойную высокотехнологичную обувь, изолирующую стопы от холода льда, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Калорийное и теплое питание играет большую роль в поддержании телом нужной температуры

На рыбалке, по его словам, не следует употреблять алкоголь, особенно зимой. Алкоголь может на какое-то время помочь ощутить некоторое тепло в теле, однако всегда нужно помнить о рисках его употребления, напомнил инструктор по туризму.

«На случай непредвиденной ситуации всегда нужно иметь про запас пару химических одноразовых грелок. И обязательно спасательное одеяло, — подвел итог Борисов. — Я его беру даже в суровые горные экспедиции. И на случай сильных холодов оно у меня всегда под рукой».

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