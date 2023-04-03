Врач назвал способы оказания помощи при переломе на рыбалке

Травматолог Сергеев посоветовал не паниковать при травме во время рыбалки или охоты

При переломе или другой травме во время рыбалки или охоты не следует паниковать, говорит травматолог, ортопед Константин Сергеев. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал способы оказания первой помощи себе или другому пострадавшему.

Сергеев посоветовал первым делом зафиксировать травмированную конечность любыми подручными способами. Подойдет даже длинная палка. Затем к месту травмы необходимо приложить что-то холодное и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если травма произошла с Вами, постарайтесь не двигать поврежденной частью тела, зафиксировать конечность любым возможным способом. Можно принять обезболивающее при его наличии Константин Сергеев травматолог, ортопед

Если травма произошла с другим человеком, Сергеев рекомендует зафиксировать конечность подручными средствами и при необходимости дать обезболивающее. Он предупредил, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вправлять вывих или перелом. Также запрещено утеплять и греть травмированную часть тела.

При открытом переломе с повреждением кожи и кровотечением следует промыть рану чистой водой с мылом, либо обработать неспиртовыми антисептиками (например, хлоргексидином) и наложить стерильную повязку, объяснил Сергеев. Если нет запаса чистой воды, рану нужно прикрыть чистой повязкой. «При сильном кровотечении можно наложить жгут выше уровня раны. При этом необходимо зафиксировать время наложения жгута, а после сообщить его медикам», — объяснил врач.

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