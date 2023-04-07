Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:59, 7 апреля 2023Мир

Представитель Трампа счел доклад по Афганистану попыткой Байдена одурачить народ

Представитель Трампа Чжан: Байден пытается одурачить американцев докладом по Афганистану
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Официальный представитель бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Чжан назвал доклад Белого дома по выводу войск из Афганистана попыткой действующего главы государства Джо Байдена одурачить народ. Его слова приводит портал Daily Caller.

«Байден и его администрация пытаются одурачить американский народ за свой провальный вывод войск из Афганистана, который привел к гибели американцев и воодушевил террористов», — считает политик.

Чжан добавил, что при действующей администрации США мир стал более опасным местом.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что выводы Белого дома по Афганистану являются «позорными и оскорбительными». Он указал на провалы в планировании и исполнении вывода американских войск и призвал дать доступ законодателям ко всей документации, чтобы понять причины произошедшего.

Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал решение о выводе войск США из Афганистана верным. По его словам, администрация американского лидера уверена, что это помогло стране с кризисом вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Верующие обезглавили женщину ради души покойного брата
Представитель Трампа счел доклад по Афганистану попыткой Байдена одурачить народ
Продюсеру Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку
В России объяснили снижение Западом поставок вооружений Украине
В программе Малышевой предупредили об опасности популярной женской процедуры
Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа
Топ-менеджер производителя оружия Raytheon погиб в США
41-летняя певица случайно оголила грудь на фото и обрадовала фанатов
На Украине лектора вуза отстранили от работы из-за использования русского языка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.