Представитель Трампа Чжан: Байден пытается одурачить американцев докладом по Афганистану

Официальный представитель бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Чжан назвал доклад Белого дома по выводу войск из Афганистана попыткой действующего главы государства Джо Байдена одурачить народ. Его слова приводит портал Daily Caller.

«Байден и его администрация пытаются одурачить американский народ за свой провальный вывод войск из Афганистана, который привел к гибели американцев и воодушевил террористов», — считает политик.

Чжан добавил, что при действующей администрации США мир стал более опасным местом.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что выводы Белого дома по Афганистану являются «позорными и оскорбительными». Он указал на провалы в планировании и исполнении вывода американских войск и призвал дать доступ законодателям ко всей документации, чтобы понять причины произошедшего.

Ранее Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал решение о выводе войск США из Афганистана верным. По его словам, администрация американского лидера уверена, что это помогло стране с кризисом вокруг Украины.

