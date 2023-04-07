В России предложили увеличить срок за действия по дестабилизации в России

В Госдуме предложили увеличить срок за действия по дестабилизации ситуации в РФ до 20 лет

В Госдуме предложили увеличить максимальный срок лишения свободы за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Он уточнил, что предлагаемые поправки в УК предусматривают увеличение срока с 15 до 20 лет.

Ранее Пискарев сообщал, что в Госдуму РФ внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. В том числе будет расширен перечень составов с пожизненным лишением свободы. Парламентарий считает, что они необходимы для защиты от беспрецедентных угроз, с которыми столкнулась Россия «со стороны Украины и ее западных спонсоров».

23 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал основной целью действий стран Запада дестабилизацию политической ситуации и разделение России на части. По его словам, после раздела страны на части Запад хотел бы договориться с каждой из частей, провести в них денуклеаризацию и демилитаризацию, а после — предложить свою защиту.