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23:16, 7 апреля 2023Россия

В России предложили увеличить срок за действия по дестабилизации в России

В Госдуме предложили увеличить срок за действия по дестабилизации ситуации в РФ до 20 лет

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Госдуме предложили увеличить максимальный срок лишения свободы за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Он уточнил, что предлагаемые поправки в УК предусматривают увеличение срока с 15 до 20 лет.

Ранее Пискарев сообщал, что в Госдуму РФ внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. В том числе будет расширен перечень составов с пожизненным лишением свободы. Парламентарий считает, что они необходимы для защиты от беспрецедентных угроз, с которыми столкнулась Россия «со стороны Украины и ее западных спонсоров».

23 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал основной целью действий стран Запада дестабилизацию политической ситуации и разделение России на части. По его словам, после раздела страны на части Запад хотел бы договориться с каждой из частей, провести в них денуклеаризацию и демилитаризацию, а после — предложить свою защиту.

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Марина Совина
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