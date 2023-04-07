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20:01, 7 апреля 2023Забота о себе

Названа неожиданная привлекательная для женщин в мужчинах черта

Scientific Reports: женщины посчитали успешными мужчин с хорошей дикцией

Фото: Majestic Lukas / Unsplash

Женщины посчитали мужчин с хорошей дикцией более успешными и привлекательными, по сравнению с теми, кто неправильно произносит звуки. Такой неожиданный вывод сделала группа американских ученых во главе с психологом из Университета Пейс в Нью-Йорке Сету Картикеяном в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Во время исследования, 45 девушкам в возрасте от 18 до 24 лет предложили оценить привлекательность незнакомых мужчин. Участницы не видели тех, кого оценивали, а лишь слышали их голоса. Выяснилось, что правильно произносящих звуки мужчин женщины посчитали наиболее предпочтительной партией для и брака, говорится в исследовании.

Авторы предположили, что результаты связаны с тем, что участницы эксперимента назвали обладателей правильного произношения более успешными в материальной и социальной сферах. Аналогичное мнение оказалось доминирующим в группе мужчин, которых тоже попросили послушать и оценить голоса.

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Психологи объяснили, что, делая выводы, они анализировали ответы участников с тем, как мужчины на записях произносят английский звук t. Наиболее «успешными» и «привлекательными» оказались произносящие t с придыханием, то есть правильно с точки зрения фонетики английского языка.

Ранее сексолог Екатерина Иванова объяснила привлекательность альфонсов. Она рассказала, что они нравятся женщинам, потому что умело ими манипулируют.

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Екатерина Улитина
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