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09:11, 7 апреля 2023Россия

В российском студгородке произошла массовая драка

Ura.ru: в студенческом городке Екатеринбурга произошла массовая драка между иностранцами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В студенческом городке Екатеринбурга произошла массовая драка между иностранцами, обучающимися в Уральском федеральном университете (УрФУ). О происшествии в российском регионе сообщили очевидцы, передает Ura.ru.

По данным свидетельницы конфликта, один из нападавших пытался применить электрошокер. «Пострадавший парень был избит и госпитализирован», — пояснила в комментарии Telegram-каналу «Злой Екатеринбург» очевидица.

Позже сотрудники полиции начали проверять информацию из соцсетей о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. По предварительным сведениям, никто из пострадавших в правоохранительные органы не обращался.

В январе сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение в отношении семерых участников массовой драки в общежитии УрФУ. В отношении троих молодых людей суд прекратил производство по административным делам.

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Анна Щербакова
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