В российском студгородке произошла массовая драка

Ura.ru: в студенческом городке Екатеринбурга произошла массовая драка между иностранцами

В студенческом городке Екатеринбурга произошла массовая драка между иностранцами, обучающимися в Уральском федеральном университете (УрФУ). О происшествии в российском регионе сообщили очевидцы, передает Ura.ru.

По данным свидетельницы конфликта, один из нападавших пытался применить электрошокер. «Пострадавший парень был избит и госпитализирован», — пояснила в комментарии Telegram-каналу «Злой Екатеринбург» очевидица.

Позже сотрудники полиции начали проверять информацию из соцсетей о массовой драке студентов Уральского федерального университета в студенческом городке в Екатеринбурге. По предварительным сведениям, никто из пострадавших в правоохранительные органы не обращался.

В январе сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение в отношении семерых участников массовой драки в общежитии УрФУ. В отношении троих молодых людей суд прекратил производство по административным делам.