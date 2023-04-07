В Европе таможенники изъяли партию пасхальных кроликов из вещества для экстази

В аэропорту Брюсселя таможенники изъяли пасхальных кроликов из наркотического вещества

В международном аэропорту Брюсселя таможенники изъяли партию пасхальных кроликов, которые были сделаны из наркотического вещества, необходимого для создания экстази. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам сотрудника европейской таможни Поля Меленера, обнаруженное сырье из МДМА планировали переделать в таблетки для вечеринок.

Ранее в Индии российского туриста поймали с килограммом наркотического вещества. Предположительно, задержание связано с провозом 1,3 килограмма наркотика чарас — индийской конопли с мощным галлюциногенным эффектом.