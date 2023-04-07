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12:22, 7 апреля 2023Из жизни

Тигр убил собиравшего цветы мужчину

В Индии тигр убил собиравшего цветы в лесу мужчину

Фото: Dominik Lückmann / Unsplash

В Индии тигр загрыз жителя штата Махараштра, собиравшего цветы в лесу. Об этом сообщает The Times of India.

Нападение произошло недалеко от деревни Тукум во вторник, 4 апреля. Днем мужчина по имени Арун Рэндхи отправился в лес, чтобы собрать цветы длиннолистной мадуки. Она растет в лесах Северной Индии и используется для производства масла.

Вечером Рэндхи не вернулся домой, и его родные вместе с соседями отправились на поиски. Вскоре они обнаружили тело мужчины в чаще. Позже выяснилось, что в районе происшествия бродит тигр, и, скорее всего именно, именно он убил индийца.

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Тело погибшего эвакуировали с места происшествия сотрудники Департамента лесного хозяйства и рейнджеры. Чиновники уже выплатили семье Рэндхи компенсацию в размере 20 тысяч рупий (20,2 тысячи рублей).

The Times of India отмечает, что мужчина стал уже седьмой жертвой хищников в текущем году. Шестеро погибших были убиты тиграми, а один — леопардом.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш тигр убил и съел представителя одной из исчезающих народностей.

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Никита Савин
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