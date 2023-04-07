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11:56, 7 апреля 2023Экономика

Продажу одной из крупнейших автотранспортных компаний России подтвердили

Группа компаний «Монополия» подтвердила покупку российского автоперевозчика Globaltruck

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Группа компаний «Монополия» заявила о планах выкупить акции одного из крупнейших российских автоперевозчиков Globaltruck, находящиеся в свободном обращении, чтобы получить контрольный пакет. Об этом говорится в сообщении группы, на которое ссылается РБК.

«Монополия» предложила владельцам обыкновенных акций, права которых учитываются в Национальном расчетном депозитарии, делать предложение о продаже. Цена установлена на уровне 82,5 рубля за акцию, что на 8,8 процента больше, чем цена закрытия торгов 6 апреля. Стоимость рассчитана на основании оценки Globaltruck в 4,82 миллиарда рублей.

Таким образом, речь идет о премии к средневзвешенной цене за шесть месяцев, которая равна 60,2 рубля за акцию. Заявки принимаются до 18 апреля, расчет состоится 20 апреля, если совокупный объем превысит шесть миллионов акций.

В общей сложности «Монополия» запланировала купить 43,85 миллиона обыкновенных акций перевозчика, что составляет 75 процентов от уставного капитала компании.

Ранее издание сообщало, что Александр Елисеев, сооснователь и совладелец железнодорожного оператора Globaltrans, ведет переговоры о продаже «Монополии» Globaltruck. Участники рынка связывают желание Елисеева продать Globaltruck с характером парка перевозчика, где много западной техники. Ее эксплуатация и обслуживание становятся все сложнее, а гарантии объемов перевозок нет.

«Монополии», в свою очередь, интересен именно парк, потому что на рынке складывается дефицит техники, и ситуация только усугубляется.

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Платон Щукин
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