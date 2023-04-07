Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 7 апреля 2023Ценности

Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини и вызвала споры в сети

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини бренда ее сестры Good American

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда, модель и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает 386 миллионов подписчиков.

На размещенных снимках знаменитость позировала во дворе своего калифорнийского особняка в купальнике золотистого оттенка, который сливался с кожей. Комплект бренда ее старшей сестры Хлои Кардашьян Good American состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и стрингов с завышенной талией. При этом во время фотосессии блогерша сменила несколько поз, показав фигуру с разных ракурсов.

Съемка вызвала противоречивые эмоции у поклонников. Свое мнение о внешнем виде инфлюэнсерши юзеры высказали в комментариях. «Не слишком впечатлило», «Скучно», «Выглядит на 40 лет», «Сама на себя не похожа», «Только я заметила, что у нее что-то изменилось в лице?», «Почему ее нос выглядит таким маленьким?», «Тебе не нужны фильтры, ты и так прекрасна», «Настоящая богиня», «Такая красавица!», «Горячая», «10 из 10», «Удивительная женщина», — отметили пользователи.

В феврале Кайли Дженнер снялась в обуви с необычным дизайном и подверглась критике в сети. Так, модель надела босоножки люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями, а в руках она держала сумку из того же материала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Бразилия заявила о необходимости не допустить нахождения НАТО у границ России
Россию похвалили за развенчание мифа о Западе
В Польше оценили поведение Зеленского на встрече с Дудой в Варшаве
Перечислены преимущества новых поездов московского метро
Во Франции указали на унижение Макрона
В США раскрыли индекс модернизированного B-52
Мишустин раскрыл планы по внедрению искусственного интеллекта в экономику России
Во Франции высказались о санкциях против России
Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.