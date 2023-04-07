Телезвезда Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини бренда ее сестры Good American

Американская телезвезда, модель и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает 386 миллионов подписчиков.

На размещенных снимках знаменитость позировала во дворе своего калифорнийского особняка в купальнике золотистого оттенка, который сливался с кожей. Комплект бренда ее старшей сестры Хлои Кардашьян Good American состоял из топа с треугольными чашками с завязками на шее и стрингов с завышенной талией. При этом во время фотосессии блогерша сменила несколько поз, показав фигуру с разных ракурсов.

Съемка вызвала противоречивые эмоции у поклонников. Свое мнение о внешнем виде инфлюэнсерши юзеры высказали в комментариях. «Не слишком впечатлило», «Скучно», «Выглядит на 40 лет», «Сама на себя не похожа», «Только я заметила, что у нее что-то изменилось в лице?», «Почему ее нос выглядит таким маленьким?», «Тебе не нужны фильтры, ты и так прекрасна», «Настоящая богиня», «Такая красавица!», «Горячая», «10 из 10», «Удивительная женщина», — отметили пользователи.

В феврале Кайли Дженнер снялась в обуви с необычным дизайном и подверглась критике в сети. Так, модель надела босоножки люксового бренда Jacquemus с желтыми перьями, а в руках она держала сумку из того же материала.