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15:07, 7 апреля 2023Путешествия

Ирак отказался пропускать следующий в Египет российский самолет

Ирак отказался пропускать следующий в Шарм-эш-Шейх самолет авиакомпании «Россия»

В Ираке отказались пропускать через свое воздушное пространство пассажирский самолет авиакомпании «Россия», следующий в Египет, без объяснения причины. Об этом РИА Новости сообщил представитель перевозчика.

Отмечается, что российский лайнер выполнял рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх. Собеседник агентства подчеркнул, что у воздушного судна были все разрешения на полет. После отказа в доступе в иракское воздушное пространство диспетчерам пришлось отправить самолет на запасной аэродром в Сочи.

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Представитель компании заявил, что ночью в четверг, 6 апреля, лайнер вновь получил разрешения на полет на египетский курорт. Специалисты перевозчика быстро подготовили самолет, и в 23:43 по московскому времени он вылетел в аэропорт назначения. Задержка рейса составила четыре часа.

Ранее в апреле стало известно, что летевшая из Египта россиянка вытолкнула бортпроводницу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка во время приземления судна. Инцидент произошел на рейсе ХургадаМосква в конце марта.

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Фариза Бацазова
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