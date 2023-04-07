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14:46, 7 апреля 2023Из жизни

Невнимательный мужчина выиграл 21 миллион рублей и чуть не лишился приза

В США мужчина сорвал куш в лотерею, пропустил сообщения о выигрыше и чуть не лишился приза

Фото: Tim Boyle / Getty Images

62-летний житель штата Мичиган, США, сорвал куш в лотерею, пропустил сообщения и звонки о выигрыше и чуть не лишился 261 тысячи долларов (21,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Лотерейный билет, который купил мужчина, не выиграл в первом розыгрыше. Однако после этого американец получил возможность принять участие в лотерее второго шанса. Он знал, что участвует в новом розыгрыше, однако не предполагал, что может стать победителем, поэтому не ждал результатов.

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Восьмого марта американец выиграл 261 тысячу долларов, однако в течение долгого времени не знал об этом. Наконец он заметил пришедшее на его электронную почту письмо с предложением обратиться в офис лотереи. По словам победителя, он сначала не поверил, что выиграл крупную сумму. «Я просмотрел свою электронную почту и телефон и увидел, что пропустил письма и телефонные звонки о выигрыше и что крайний срок подачи документов для получения приза — следующий день», — рассказал невнимательный победитель лотереи.

Американец немедленно позвонил в офис лотереи, подал необходимые документы и вскоре получил денежный приз. Он планирует отложить деньги на пенсию. «Выигрыш — это фантастическое чувство. Он позволит мне выйти на пенсию раньше, чем я планировал», — признался он.

Ранее сообщалось, что житель США отправился в отпуск и вернулся разбогатевшим, сорвав огромный джекпот в лотерею — пять миллионов долларов.

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Алиса Удовик
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