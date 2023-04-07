В Японии назвали возможное число жертв от применения ядерного оружия в Азии

Японские ученые изучили варианты применения ядерного оружия и предположили число жертв

Японские ученые рассмотрели возможные сценарии применения ядерного оружия в результате гипотетических конфликтов в Северо-Восточной Азии и предположили количество жертв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Исследовательского центра по ликвидации ядерного оружия в Нагасаки.

В документе рассматриваются различные ситуации развития ядерных конфликтов. Например, в случае удара США по КНДР, в конфликт вступит Китай и атакует американские военные базы на территории Соединенных Штатов и Японии. Это приведет к гибели 2,1 миллиона человек, не считая умерших позже от лучевой болезни и раковых заболеваний людей.

Особое внимание ученые уделили применению ядерного оружия в ходе тайваньского конфликта. В таком случае после нанесения КНР ударов по американским базам в США, Японии, на Гуаме и ответных мер погибнут от 2,6 до 3,4 миллиона человек, а радиоактивное заражение распространится на большую часть Азии.

Ранее президент Белоруссия Александр Лукашенко призвал «собрать в кучу и уничтожить» все ядерное оружие в мире. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не имеет права размещать свое ядерное оружие на территории иных государств.