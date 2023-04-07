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10:57, 7 апреля 2023Мир

США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов

NYT: разведка США передавала ВСУ координаты для убийства генералов армии России на Украине

Фото: LIBKOS / AP

Военная разведка США передавала вооруженным силам Украины координаты военных баз армии РФ для убийства российских генералов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях», — пишет издание.

Отмечается, что именно эта развединформация позволила украинской стороне «убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления ВСУ разработан кураторами в США и Великобритании. Согласно плану, главная роль отведена быстрому прорыву к побережью Азовского моря с помощью бронетехники. При этом ВСУ планируют миновать крупные города и населенные пункты.

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Глеб Бажуткин
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