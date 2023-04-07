Задержанных ФСБ под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым

Задержанных ФСБ в Херсонской области украинских шпионов доставили в крымское СИЗО

Задержанных ФСБ в Херсонской области украинских шпионов доставили в крымское СИЗО. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.

Речь идет об агенте Службы безопасности Украины и его помощнике, которые собирали данные о дислокации российской армии.

Ранее признания задержанных попали на видео.

По данным ФСБ, подозреваемые были завербованы СБУ и собирали сведения о маршрутах перемещения российской армии, а также о военной технике и вооружении. Собранную информацию они передавали через интернет, после чего украинские войска наносили удары по позициям ВС РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).

