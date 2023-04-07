Силовые структуры
Задержанных ФСБ под Херсоном украинских шпионов доставили в Крым
Задержанных ФСБ в Херсонской области украинских шпионов доставили в крымское СИЗО
Задержанных ФСБ в Херсонской области украинских шпионов доставили в крымское СИЗО. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.
Речь идет об агенте Службы безопасности Украины и его помощнике, которые собирали данные о дислокации российской армии.
Ранее признания задержанных попали на видео.
По данным ФСБ, подозреваемые были завербованы СБУ и собирали сведения о маршрутах перемещения российской армии, а также о военной технике и вооружении. Собранную информацию они передавали через интернет, после чего украинские войска наносили удары по позициям ВС РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).