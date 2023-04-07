Политолог назвал цель встречи Лаврова с Эрдоганом

Политолог Леви: на встрече Лаврова с Эрдоганом Россия и Турция подтвердят свои позиции

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может быть связана с заявлениями о готовящемся контрнаступлении Украины, считает политолог Дмитрий Леви. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что России необходимо уточнить позиции других государств и обновить существующие договоренности.

«Мы не ждем каких-то радикальных новостей по результатам этой встречи. Надо полагать, что и Россия, да и вообще все участники украинского конфликта сейчас готовятся к наступлению украинских сил. Именно этим и объясняется активная коммуникация Европы с Китаем, заинтересованность России в расширении диалога с Ираном и другими государствами», — считает политолог.

Работа по восточному направлению, по мнению Леви, сегодня является одним из ключевых для России. И несмотря на то что Турцию с исторической точки зрения нельзя назвать надежным партнером страны, ее роль по-прежнему остается крайне значимой, особенно в текущих условиях.

«Кроме того, не надо забывать, что есть вектор интенсивности США по сирийскому направлению, отдельные интересы Турции там же. Есть такое пересечение. Существует и ряд других проблем, — сказал Леви. — В любом случае то, что встреча Лаврова и Эрдогана особенно не афишируется, говорит о том, что громких деклараций не будет. России просто нужно подтвердить позицию Турции по определенному курсу, обновить существующие договоренности и получить большее понимание ситуации».

Министр иностранных дел России прибыл в Анкару 6 апреля. Известно, что он уже провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Обсуждались, в частности, украинский конфликт и зерновая сделка.