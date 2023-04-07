В Саудовской Аравии засомневались в трансфере Месси

Marca: в клубах Саудовской Аравии сомневаются в том, что им удастся подписать Месси

В футбольных клубах Саудовской Аравии сомневаются в том, что трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси в одну из команд чемпионата страны состоится. Об этом сообщает .

По информации издания, владельцы клубов, которые выходили на связь с форвардом, знают, что он ожидает другие предложения — в первую очередь, от «Барселоны». Поскольку определяющим фактором для аргентинца является не размер зарплаты, в Саудовской Аравии не испытывают оптимизма в вопросе подписания Месси. Отмечается, что при переговорах с португальским нападающим Криштиану Роналду подобных сомнений не возникало.

5 апреля стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил Месси зарплату 400 миллионов евро в год. Эта сумма в два раза превышает выплаты «Аль-Насра» Роналду, который зарабатывает 200 миллионов евро в год и является рекордсменом среди всех спортсменов мира.

На данный момент Месси выступает в ПСЖ. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2023 года. До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.