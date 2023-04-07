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23:02, 7 апреля 2023Мир

Нетаньяху отдал приказ о мобилизации резервистов после теракта

Нетаньяху приказал мобилизовать резервные роты военной полиции после теракта в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после теракта в Тель-Авиве отдал приказ мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пишет ТАСС.

«Глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ, Армии обороны Израиля — мобилизовать дополнительные силы», — говорится в сообщении. Нетаньяху также призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.

Ранее 7 апреля там автомобиль въехал в толпу людей. В результате один человек погиб, не менее шести получили ранения. Водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом.

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Марина Совина
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