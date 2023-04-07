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19:37, 7 апреля 2023Забота о себе

Обнаружена связь между прослушиванием музыки и эффективностью лекарств

Джейсон Кирнан из Мичиганского Университета заметил позитивное влияние музыки на лечение

Фото: Ross Sneddon / Unsplash

Доцент Мичиганского Университета Джейсон Кирнан обнаружил связь между прослушиванием музыки и эффективностью лечения. Положительное влияние любимых мелодий он описал в своем экспериментальном исследовании, пишет Science Daily.

Кирнан заметил, что эффект противорвотных лекарств, используемых его пациентами для облегчения тошноты после сеансов химиотерапии, был выше, если во время приема таблеток они по полчаса слушали музыку, которая им нравится. Пилотное исследование, в котором приняли участие 12 человек, подтвердило эту догадку — тяжесть симптомов уменьшилась.

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Кирнан подчеркивает, что собранные данные пока не позволяют с уверенностью утверждать, что позитивный эффект стал результатом музыкального, а не медикаментозного воздействия. Однако исследование помогло Кирнану сделать предположение о механизме воздействия мелодий на мозг человека.

Он полагает, что музыка активирует в мозге различные нейроны и воздействует на высвобождение гормонов, в частности серотонина — гормона, регулирующего настроение человека. «Серотонин является основным нейротрансмиттером, который вызывает тошноту, вызванную химиотерапией. Онкологические больные принимают лекарства, блокирующие действие серотонина», — продолжил Кирнан. Он предположил, что под воздействием приятной музыки серотонин не высвобождается и остается в тромбоцитах. По мнению Кирнана, именно этот процесс мог положительно сказаться на симптомах пациентов.

Ранее психологи Кэролайн Рубинштейн, Иэн Стэнли и Карен Линн Кэссиди назвали музыку одним из способов справиться с паническими атаками. Еще одним доступным методом является выполнение дыхательных упражнений.

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Екатерина Улитина
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