Al Mayadeen: Россия развеяла миф о непобедимости Запада

Обозреватель Бусейна Шаабан заявила, что Россия развеяла миф о непобедимости Запада. Об этом она написала в материале для Al Mayadeen.

Шаабан похвалила Россию похвалили за развенчание мифа о Западе и подчеркнула, что спецоперация на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия». По ее мнению, кризис Москвы и западных стран позволил России установить более крепкие отношения с Китаем, Индией и Ираном.

«Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», — отметила она.

Журналистка добавила, что российская экономика преодолела последствия санкций, а политика ограничений позволила использовать национальные валюты для проведения операций.

«Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий», — заключила она.

Ранее во Франции высказались о санкциях против России. Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» в стране Тьерри-Поль Валет заявил, что французы не просили вводить ограничения против Москвы.