Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 7 апреля 2023Мир

Россию похвалили за развенчание мифа о Западе

Al Mayadeen: Россия развеяла миф о непобедимости Запада

Фото: Unsplash

Обозреватель Бусейна Шаабан заявила, что Россия развеяла миф о непобедимости Запада. Об этом она написала в материале для Al Mayadeen.

Шаабан похвалила Россию похвалили за развенчание мифа о Западе и подчеркнула, что спецоперация на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия». По ее мнению, кризис Москвы и западных стран позволил России установить более крепкие отношения с Китаем, Индией и Ираном.

Материалы по теме:
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта 2022

«Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», — отметила она.

Журналистка добавила, что российская экономика преодолела последствия санкций, а политика ограничений позволила использовать национальные валюты для проведения операций.

«Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном. Вскоре мы станем свидетелями глобальных изменений, последствия которых будут иметь место в течение столетий», — заключила она.

Ранее во Франции высказались о санкциях против России. Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» в стране Тьерри-Поль Валет заявил, что французы не просили вводить ограничения против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Бразилия заявила о необходимости не допустить нахождения НАТО у границ России
Россию похвалили за развенчание мифа о Западе
В Польше оценили поведение Зеленского на встрече с Дудой в Варшаве
Перечислены преимущества новых поездов московского метро
Во Франции указали на унижение Макрона
В США раскрыли индекс модернизированного B-52
Мишустин раскрыл планы по внедрению искусственного интеллекта в экономику России
Во Франции высказались о санкциях против России
Кайли Дженнер снялась в незаметном бикини и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.