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08:00, 7 апреля 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в распахнутом халате на голое тело

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в распахнутом халате на голое тело

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает почти 30 миллионов подписчиков.

На размещенных кадрах манекенщица предстала в домашней обстановке, опершись на подушку. При этом она надела на голое тело халат из струящейся ткани золотистого оттенка, который распахнула, обнажив часть груди. Образ знаменитость дополнила цепочкой с подвеской, а также сделала макияж, накрасив губы коричневым блеском и подчеркнув глаза тенями и тушью.

В то же время модель распустила подстриженные слоями волосы, которые не стала укладывать, предпочтя более небрежный вид.

Ранее Эмили Ратаковски подтвердила роман с британским певцом Гарри Стайлсом. Знаменитость рассказала, что тайно встречается с артистом два месяца. По ее словам, их романтические отношения начались еще в феврале, и она надеется, что они окажутся долгосрочными.

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Карина Черных
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