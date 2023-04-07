Найдена самая старая кошка в мире

В Великобритании найдена 31-летняя кошка, которая может стать самой старой в мире

В английском городе Норидж, Великобритания, найдена 31-летняя кошка по кличке Рози, которая может быть объявлена самой старой в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает The Mirror.

Хозяйка кошки черепахового окраса, 72-летняя Лайла Бриссетт, взяла ее котенком в 1991 году. Несмотря на преклонный возраст, у питомицы есть все зубы. За свою длинную жизнь она побывала у ветеринара всего два раза: в 1990-х годах для стерилизации и в 2018 году для лечения кисты.

1 июня Рози исполнится 32 года, что на пять лет больше, чем было Флосси, которая была признана старейшей кошкой Книгой рекордов Гиннесса в 2022 году. «Мы рекомендуем Лайле подать заявку на Рози через веб-сайт, чтобы наша команда по фиксированию рекордов рассмотрела ее», — заявили представители Книги рекордов Гиннесса.

По словам Бриссетт, Рози целыми днями спит у окна, а также как по расписанию ест и ходит в лоток. «Мне часто приходится проверять, жива ли она и дышит ли. Я беспокоюсь о том дне, когда она окажется на небесах. Ее смерть оставит в моей жизни огромную пустоту», — утверждает хозяйка.

Ранее сообщалось, что 30-летняя собака сторожевой породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби была признана самой старой в истории и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Хозяин собаки нашел ее с отцом во флигеле, где они хранили дрова, вместе с другими новорожденными щенками.

