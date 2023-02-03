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17:53, 3 февраля 2023Из жизни

Названа самая старая собака в истории

30-летний пес стал старейшей собакой в истории и попал в книгу рекордов Гиннесса

Кадр: Guinness World Records / YouTube

30-летняя собака сторожевой породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби признана самой старой в истории и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Боби всю жизнь прожил в деревне недалеко от португальского города Лейрия. Хозяин собаки, 38-летний Леонель Коста, нашел его с отцом во флигеле, где они хранили дрова, вместе с другими новорожденными щенками. По словам мужчины, у его семьи уже было много животных, поэтому отец принял решение избавиться от щенков. «К сожалению, в то время у людей, которые не могли забрать животных, считалось нормальным зарывать их в яму, где они умирали», — вспоминает он.

Позже Коста вместе с братьями нашли во флигеле еще одного щенка, которого не заметил их отец. Они назвали его Боби и несколько недель прятали его от родителей. Несмотря на то что родители вскоре узнали правду и отругали детей, они решили оставить пса себе.

Боби вырос общительной и ласковой собакой и стал лучшим другом Косты. Пса никогда не держали на цепи, поэтому он часто гулял по соседним фермам и лесам и общался с другими животными. Постарев, Боби стал менее активным. Сейчас собаке трудно ходить, поэтому она проводит почти все время на заднем дворе дома с четырьмя домашними кошками. Зрение пса тоже ухудшилось: он часто врезается в препятствия во время прогулок. Собака много отдыхает и любит лежать у камина.

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Коста отметил, что никогда не кормил Боби собачьим кормом. Это, по мнению хозяина, в значительной степени повлияло на продолжительность его жизни. «Между собачьими консервами и куском мяса он, не колеблясь, выберет второй вариант», — утверждает мужчина.

Хозяин добавил, что Боби никогда не страдал от серьезных проблем со здоровьем. Лишь однажды в 2018 году собака попала в ветеринарную клинику, когда потеряла сознание из-за затрудненного дыхания. «Мы регулярно посещаем ветеринара. Результаты исследований всегда показывают, что у Боби хорошее здоровье для его преклонного возраста», — говорит Коста.

«Боби особенный. Глядя на него, я вспоминаю членов своей семьи, многих из которых, к сожалению, уже нет в живых: моего отца, брата, моих бабушек и дедушек. Боби является символом нескольких поколений моей семьи», — подытожил хозяин пса-долгожителя.

Ранее сообщалось, что 23-летняя чихуахуа из США по кличке Спайк попала в Книгу рекордов Гиннесса и стала старейшей собакой в мире. Хозяйка утверждает, что ее питомец дружелюбный и спокойный, но может разозлиться, когда его гладят незнакомцы.

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Алиса Удовик
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