Названы причины отсутствия оргазма у женщин

Психотерапевт Шери Джейкобсон рассказала о трех видах отсутствия оргазма

Отсутствие оргазма у женщин может быть следствием физиологических или психологических проблем, утверждает психотерапевт Шери Джейкобсон. Об этом она рассказала автору статей о сексе и отношениях Меган Уоллис в колонке для Vogue.

Состояние, при котором женщина не может достичь оргазма, называется аноргазмия, объяснила Джейкобсон. Она выделила три вида этого состояния. «Оно может быть первичным, то есть полное отсутствие оргазма; вторичным, когда вы когда-то могли испытать оргазм, но больше не можете; или ситуативным, когда определенные обстоятельства мешают», — сказала психотерапевт.

По словам специалистки, терапия при отсутствии оргазма зависит от причин, которые спровоцировали это состояние. Среди физических факторов она назвала гормональные сбои и побочные эффекты лекарств, неврологические расстройства и перенесенные операции. Психологические причины включают тревогу, депрессию, стресс, прошлые травмы и проблемы в отношениях, заключила Джейкобсон.

Ранее косметолог Анна Негм назвала неожиданный способ усилить оргазмы. Она рассказала, что уколы гиалуроновой кислотой могут усилить чувствительность эрогенных зон.