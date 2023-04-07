Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 7 апреля 2023Забота о себе

Названы причины отсутствия оргазма у женщин

Психотерапевт Шери Джейкобсон рассказала о трех видах отсутствия оргазма

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Отсутствие оргазма у женщин может быть следствием физиологических или психологических проблем, утверждает психотерапевт Шери Джейкобсон. Об этом она рассказала автору статей о сексе и отношениях Меган Уоллис в колонке для Vogue.

Состояние, при котором женщина не может достичь оргазма, называется аноргазмия, объяснила Джейкобсон. Она выделила три вида этого состояния. «Оно может быть первичным, то есть полное отсутствие оргазма; вторичным, когда вы когда-то могли испытать оргазм, но больше не можете; или ситуативным, когда определенные обстоятельства мешают», — сказала психотерапевт.

По словам специалистки, терапия при отсутствии оргазма зависит от причин, которые спровоцировали это состояние. Среди физических факторов она назвала гормональные сбои и побочные эффекты лекарств, неврологические расстройства и перенесенные операции. Психологические причины включают тревогу, депрессию, стресс, прошлые травмы и проблемы в отношениях, заключила Джейкобсон.

Материалы по теме:
Стресс вгоняет людей в апатию. Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
Стресс вгоняет людей в апатию.Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
11 октября 2022
Бесплатный способ стать лучше и счастливее. Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
Бесплатный способ стать лучше и счастливее.Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
27 октября 2022
Точка равновесия. Россияне стали внимательнее относиться к ментальному здоровью
Точка равновесия.Россияне стали внимательнее относиться к ментальному здоровью
22 декабря 2022

Ранее косметолог Анна Негм назвала неожиданный способ усилить оргазмы. Она рассказала, что уколы гиалуроновой кислотой могут усилить чувствительность эрогенных зон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Китай призвал Запад прекратить давать ему указания по ситуации на Украине
Курс евро превысил 90 рублей
В России произошло еще одно землетрясение
Эмили Ратаковски снялась в распахнутом халате на голое тело
Десять детей попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа
Раскрыта средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве
Россиян предупредили об использовании нейросетей для краж персональных данных
В Госдуме назвали задачи срочников-миротворцев
В России создадут противоспутниковые комплексы на базе самолетов
Четверо россиян погибли во время рыбалки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.