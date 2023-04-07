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11:21, 7 апреля 2023Россия

Труп мужчины вытащили из Обводного канала в Петербурге

«Фонтанка»: труп мужчины в джинсах и кроссовках вытащили из Обводного канала в Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Труп мужчины в джинсах и черных кроссовках вытащили из Обводного канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

На вид погибшему 30 лет. По словам очевидцев, судя по состоянию тела, в воде оно находилось длительное время.

Тело доставили в морг, там будет установлена точная причина смерти.

6 марта сообщалось, что в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии автомобиль, внутри которого находились шесть человек, рухнул в озеро Гижгит. Тело одного из погибших обнаружили на скале, другого — примерзшим ко льду. Кроме того, одного пассажира легковушки в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

До этого в дагестанском селе Гадари грузовая «Газель» упала в пропасть с высоты около 150 метров. Водитель и находившийся внутри авто пассажир погибли на месте, еще один человек получил травмы.

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Анна Щербакова
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