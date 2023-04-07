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15:38, 7 апреля 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности дела об убийстве отчимом пятилетнего пасынка

Убийство отчимом пятилетнего пасынка помогла раскрыть случайная женщина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тульской области 25-летнего россиянина, убившего пятилетнего пасынка и закопавшего его в лесу, помогла вычислить случайная женщина. Подробности расследования в пятницу, 7 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, после развода интимные фотографии женщины, которая помогла расследованию, оказались на сайтах услуг проституток из-за бывшего мужа. Желая решить проблему, россиянка познакомилась с одной из «мамочек» (руководителем группы проституток) и втерлась ей в доверие. В свою очередь, собеседница рассказала в переписке о знакомой, которая живет с мужчиной, убившим ее сына.

Полученной информацией россиянка поделилась с оперативниками, и они уговорили выманить «мамочку» на встречу. Полицейские смогли установить личность подозреваемого и задержали его. Оказавшись в наручниках, мужчина согласился написать явку с повинной и указать место, где спрятал тело.

25-летний подозреваемый рассказал, что в 2020 году остался один дома с пятилетним пасынком, мать ребенка была за границей. Мальчик капризничал, и мужчина решил применить воспитательные меры — нанес ребенку четыре удара в голову и ушел спать. От полученных травм ребенок скончался. Обнаружив пасынка мертвым, отчим закинул тело в иномарку, вывез в лес и похоронил.

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Владимир Седов
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