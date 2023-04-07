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14:24, 7 апреля 2023Россия

ВСУ потеряли десятки солдат на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 20 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Oleksandr Klymenko / ReuterS

За последние сутки украинские войска потеряли до 20 человек на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По подразделениям противника, дислоцированным на территории Донецкой народной республики, отработали военнослужащие Восточной группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Они нанесли поражение частям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Новомихайловка и Угледар.

Помимо живой силы ВСУ, армия России уничтожила две единицы транспорта противника, а также буксируемую гаубицу Д-20.

За то же время в ходе активных действий на донецком направлении военнослужащие Южной группировки войск уничтожили около 260 украинских солдат.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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