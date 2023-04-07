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05:00, 7 апреля 2023Забота о себе

Врач перечислил методы профилактики заражения венерическими болезнями

Уролог Аполихин: для профилактики венерических болезней нужно избегать внебрачных связей

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Первое правило профилактики заражения венерическими заболеваниями — отказ от внебрачных связей, заявил уролог, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, член-корреспондент РАН Олег Аполихин. Врач в беседе с «Лентой.ру» перечислил и другие методы профилактики заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП).

«Нужно избегать внебрачных сексуальных отношений. Это лучший способ избежать ИППП, — говорит уролог. — Супружеская верность и моногамность, то есть сексуальные отношения с одним партнером — единственные верные средства от венерических болезней».

Аполихин призвал не торопиться вступать в интимные отношения с новыми знакомыми, так как секс-партнер на одну ночь опасен.

Не стесняйтесь узнать побольше о своем возможном партнере, поговорить о его прошлых сексуальных контактах и об использовании им наркотиков внутривенно. Не вступайте в половую связь с тем, кто не внушает доверия. Перед началом интимных отношений предложите потенциальному партнеру сдать анализы на наличие ИППП

Олег Аполихинуролог

До вступления в половой контакт следует обращать внимание на наличие каких-либо признаков венерических болезней у партнера (язвочки, сыпь, покраснение, выделения), продолжил врач. Он посоветовал соблюдать личную гигиену, так как при их грубом нарушении некоторыми ИППП можно заразиться и в быту. Возбудители болезней, передаваемых половым путем, проникают через микроскопические повреждения кожи и слизистых оболочек половых органов, ротовой полости, прямой кишки.

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Аполихин настаивает, что для профилактики венерических болезней необходимо пользоваться презервативами при любом сексуальном контакте. Также, по его словам, запрещено вступать в половую связь с партнером, больным ИППП, пока не завершится курс лечения.

Одним из действенных профилактических средств является презерватив. При его применении нужно помнить о сроках и правилах хранения, чтобы резина не теряла своих свойств и не порвалась в решающий момент. Нужно снимать и надевать его правильно, и использовать его при всех вариантах секса, включая даже оральный, так как он в плане заражения не менее опасен, чем вагинальный или анальный

Олег Аполихинуролог

Категорическое неприятие наркотиков и отказ от алкоголя (его действие снижает самоконтроль) также помогают избежать неприятных для здоровья последствий, продолжил уролог.

«Женщины должны посещать гинеколога раз в полгода, а мужчины уролога — раз в год», — подвел итог врач.

Ранее Олег Аполихин назвал время повышенного риска заражения венерическими болезнями. Он предупредил, что риск повышается во время менструации и дефлорации.

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Вера Владзиевская
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