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15:27, 7 апреля 2023Ценности

Раскрыта связь между прической девушки и ее характером

Стилист Кэролайн Брукс рассказала, что гладкие пучки носят целеустремленные девушки

Фото: Matthew Hamilton / Unsplash

Американская блогерша, телезвезда, стилист и основательница салона красоты The Glasshouse Salon and Spa Кэролайн Брукс раскрыла связь между прической девушки и ее характером. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Glamour.

Редакторы журнала обратили внимание на видео, размещенные на платформе TikTok с хэштегом #hairtheory. Отмечается, что на данный момент ролики набрали около 48 миллионов просмотров. На размещенных кадрах пользовательницы сети укладывают свои волосы различными способами, демонстрируя, как прическа влияет на восприятие их окружающими.

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В свою очередь, Брук рассказала, что внешний вид отражает ее индивидуальность, стиль и самооценку. Так, по ее словам, те, кто выбирает более расслабленные укладки, находятся в гармонии с собой. В то же время боковые пряди, собранные на макушке с помощью заколки или резинки, олицетворяют непринужденность в характере.

Также блогерша объяснила, что гладкие пучки носят целеустремленные девушки, которые тщательно следят за своей внешностью. При этом она отметила, что те, кто постоянно занят работой, обычно предпочитают конские хвосты.

В заключение Брук особенно выделила прически с заколкой. «Данная укладка предполагает, что владелица любит проявлять творческий подход и обожает экспериментировать с разными образами, сохраняя при этом их функциональность», — пояснила она.

В марте российский визажист косметического бренда Avon Юлия Москвичева раскрыла связь между цветом помады девушки и ее характером. Специалист рассказала, что красный оттенок добавляет образу дерзости. В то же время розовый или фуксию предпочитают романтичные девушки. Что касается фиолетовых и шоколадных тонов, то их выбирают те, кто любит творчество и креатив.

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Мария Винар
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