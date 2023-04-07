Перечислены способы взбодриться на работе после бессонной ночи

Профессор Ривкин: просмотр забавных видео повышает эффективность сотрудников

Просмотр забавных видео помогает взбодриться после бессонной ночи на работе, считает профессор организационного поведения Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) Владислав Ривкин. Способы улучшить работоспособность он перечислил в статье на сайте The Conversation.

По словам Ривкина, результаты исследования, которое он и его коллеги из Германии и США опубликовали в научном журнале Work & Stress, показывают, что просмотр смешных роликов повышает эффективность сотрудников. Он также отметил, что положительные эмоции снижают стресс из-за необходимости выполнять обязательства, требующих усилий воли, например улыбаться клиентам, когда нет настроения.

В дни, когда вы плохо спали, может быть полезно ненадолго отвлечься и посмотреть забавное видео, если чувствуете, что ваша умственная энергия на исходе. Но будьте внимательны, чтобы не увлечься

Владислав Ривкин профессор Тринити-колледжа

Ученый отметил, что невыспавшимся сотрудникам сложнее даются любые задачи, для которых нужна сила воли. Он рекомендовал после бессонной ночи не браться за трудную работу либо, если избежать этого невозможно, выполнить ее в первой половине дня. Еще одна стратегия для улучшения работоспособности — не создавать ситуаций, которые требуют волевых действий. «Если вы на диете, проще вообще не покупать шоколад, чем каждый раз отказываться от него, открывая кухонный шкаф», — пояснил Ривкин.

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