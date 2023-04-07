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09:36, 7 апреля 2023Спорт

Тарасенко забросил шайбу бывшему клубу в матче НХЛ

Владимир Тарасенко забросил шайбу своему бывшему клубу «Сент-Луису» в матче НХЛ

Фото: Mark Konezny-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». О этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий, помимо гола, отметился результативной передачей. Встреча прошла в ночь на пятницу, 7 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Блюз».

«Сент-Луис» — бывшая команда Тарасенко. Форвард выступал за нее с 2013-го по 9 февраля этого года. Перед матчем с «Рейнджерс» фанаты «Блюз» встретили россиянина аплодисментами.

4 марта The Athletic составил список лучших обменов в НХЛ. Переход Тарасенко оказался на девятой строчке.

Алексей Гусев
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