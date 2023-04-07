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17:18, 7 апреля 2023Путешествия

Россиянам предрекли значительный рост цен на летний отдых внутри страны

Президент УАТ Мальцев: средняя цена отдыха на юге России возрастет на 15-20 процентов

Фото: Savelie Antipov / Unsplash

Средняя стоимость туров на южные курорты России летом 2023 года увеличится на 15-20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Значительный рост цен на летний отдых в стране россиянам предрек президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, его слова приводит «Интерфакс».

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь речь идет о курортах Краснодарского края. Также, по его словам, возрастет стоимость путевок на Северный Кавказ. «Несмотря на то что у нас существенное увеличение полетной программы по этому направлению, все-таки рост составит до 25 процентов, по нашим оценкам», — добавил он.

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Более того, специалист отметил, что такой же рост средней стоимости летнего отдыха ожидается на Дальнем Востоке и Алтае.

Ранее в апреле россиянин побывал в санатории «Кубань» в Анапе и описал отдых фразой «самая большая ошибка». Турист назвал номера в отеле бомжатником. Мужчина рассказал, что обои в комнате оборваны кусками, вся мебель сломана, а у кроватей сгнившие ножки.

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Фариза Бацазова
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